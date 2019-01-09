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Рианна показала, как можно выглядеть на День святого Валентина.

Рианна показала, как можно выглядеть на День святого Валентина.
19:27 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Рири научила Диму, как правильно наносить макияж, представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда.

Барбадосская певица Рианна, которая показала, как правильно наносить макияж, представила новую коллекцию нижнего белья своего бренда. Она была создана специально ко Дню святого Валентина, который все влюбленные будут праздновать 14 февраля.

В качестве модели рекламной компании РиРи снялась сама. На фото исполнительница предстает в нижнем белье розового цвета, украшенного сердечками. Образ знаменитость дополнила велюровыми красными перчатками выше локтя и огромным сердцем-обручем на голове.

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Коллекция получила название Savage x Fenty. "Для меня слово Savage (дикая) – очень мощное. Особенно для женщин. Ведь женщин обычно считают слабыми и нуждающимися. А savage – это та другая женщина, сильная, ответственная за каждый выбор, который делает сама", – объяснила Рианна в комментарии Vogue.

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Рианна, Стиль, РиРи, Savage x Fenty, Свой бренд.
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