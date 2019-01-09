Мода на искусственное набирает обороты

Новости шоу бизнеса: Искусственные материалы входят в моду и набирают оборотов.

Мода на использование исключительно искусственных материалов в коллекциях дорогих брендов набирает обороты.

Эммануэль Риенда, зоозащитница и веган-фешен активист сообщила, что в Лос-Анджелесе (городе, в котором уже несколько месяцев полностью запрещена продажа натурального меха) впервые пройдет неделя моды, посвященная веганству. Это необычное мероприятие состоится уже в начале февраля и соберет бренды, которые уже отказались от использования в своем производстве продуктов животного происхождения.

"Это дань уважения животным и ода прекращению эксплуатации животных во всех формах. Это событие является опытом, в котором мода встречается с активизмом с глубоким осознанным сотрудничеством", - так описали цели мероприятия на сайте veganfashionweek его создатели.

Стоит отметить, что в модном шоу, ориентированном на защиту животных, примут участие не только бренды одежды, но и косметики, которая не тестируется на животных.

В модном районе Лос-Анджелеса, в торговом центре можно будет приобрести оригинальные веганские дизайнерские вещи. А в веганском лаундже, где предлагается "еда без жестокости" — перекусить. Так красота, еда и инновационные альтернативы пропагандируются по всему миру.

Стоит отметить, что мода на использование исключительно искусственных материалов в коллекциях брендов класса люкс родилась совсем недавно. Например, бренд Chanel впервые показал веганскую коллекцию только в декабре 2018 года. Дизайнеры бренда полностью отказались от использования в своих коллекциях меха и кожи экзотических животных. В числе брендов-зоозащитников есть такие, как Jean Paul Gaultier, Burberry, DKNY, Versace,.