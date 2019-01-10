Маникюр 2019: классические идеи, вдохновляющие своей простотой

Новости шоу бизнеса: Когда дефицит идей для маникюр, тогда вам сюда!

Маникюр — это отличный повод поднять себе настроение. Если на Новый год хотелось больше блесток, глиттера и ярких красок, то в январе — лаконичности, сдержанности и полупрозрачной основы.

Полупрозрачная основа

Пора сменить яркий маникюр на полупрозрачную основу. Для того, чтобы сделать дизайн интересным — используйте матовый топ. "Негативное" пространство (negative space) отлично сочетается с крупными блестками и другими аксессуарами.

Кофейный маникюр

Выберите свой идеальный оттенок из коричневой палитры (nude), который станет основой для вашего маникюра на январь. Используйте пару подтонов на разных ногтях. Обновленный градиент!

Правило одного акцента на ногтях

Нежные, пастельные оттенки и один яркий акцент. Какой? Все зависит от вашей фантазии. Выбирайте насыщенные цвета, камушки или витражный эффект!

Глянец в маникюре

Глянец — это модный акцент не только на губах, но и в маникюре 2019. Для того, чтобы отдохнуть от новогоднего дизайна ногтей — обратите внимание на однотонное покрытые. Разнообразьте его с помощью цветной пудры или мелкого глиттера на одном пальчике.

Необычное сочетание трендов в маникюре

Сочетать тренды нужно правильно. Экспериментируйте, ведь только так можно сделать необычный дизайн маникюра. Например, красный однотонный цвет в комбинации с полупрозрачной матовой основой.

Выбрали свой интересный дизайн ногтей?