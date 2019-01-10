Скачать
Четверг, 10.01.2019
Мода 2019: актуальные тенденции стильных колготок (Фото)
1 / 69

Мода 2019: актуальные тенденции стильных колготок (Фото)

Сегодня нет ни одной представительницы прекрасного пола, у которой в гардеробе нет такой необходимой детали, как колготки. Если до недавнего времени колготки служили исключительно для тепла, то сегодня — это основное дополнение вашего модного образа. Даже если вы принципиально не носите юбку или платье, все равно в вашем гардеробе найдется не одна пара простых или дизайнерских колготок. Их можно носить с шортами или бриджами, а в холодное время года надеть под брюки или джинсы.
pix-feed.com
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Новинки, Дизайн, Цвета, Колготки, Принты, Модные колготки, Стильные колготки.
18:53 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь