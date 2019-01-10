Мода 2019: актуальные тенденции стильных колготок (Фото)

Сегодня нет ни одной представительницы прекрасного пола, у которой в гардеробе нет такой необходимой детали, как колготки. Если до недавнего времени колготки служили исключительно для тепла, то сегодня — это основное дополнение вашего модного образа. Даже если вы принципиально не носите юбку или платье, все равно в вашем гардеробе найдется не одна пара простых или дизайнерских колготок. Их можно носить с шортами или бриджами, а в холодное время года надеть под брюки или джинсы.