Зимний маникюр 2019: актуальные идеи на все случаи жизни

Новости шоу бизнеса: Красивые и актуальные примеры зимнего маникюра, которые не оставят равнодушной ни одну модницу, а красивый вид ручек поднимет настроение.

Хотя и новогодние корпоративы закончились, но зима продолжается. Впереди еще Старый Новый год, а значит еще не время грустить о завершении праздников. Поэтому, предлагаем идеи зимнего маникюра. Ведь маникюр тоже должен вызывать только положительные эмоции. Мы подобрали 20 прекрасных идей зимнего маникюра, с которым можно и в пир, и в мир.

1. Черно-белый

«Паутинка» - это новая гель-краска, отличающаяся тягучей консистенцией. Благодаря новинке можно быстро создавать линии разной толщины. Эта работа - классический пример использования «паутинки». С ее помощью обычный черный маникюр приобрел новый стильный вид.

2. Нейтральный дизайн

«Паутинка» прекрасно смотрится как на ярких, так и на нейтральных оттенках. Для зимнего маникюра можно выбрать серый цвет, украсить ногти паутиной тонких линий, а на безымянных пальчиках отпечатать серебристые снежинки при помощи штампа для стемпинга.

3. Новогодняя елочка

Хотите подчеркнуть свое новогоднее настроение? Глубокий изумрудный лак, матовый топ, объемные изображения шаров, снежинок и елок, щедро дополненные стразами - то, что нужно для создания неординарного праздничного дизайна.

4. Холодные оттенки

Темный и светлый оттенки холодной гаммы, геометрический рисунок на безымянных пальчиках и блестки - прекрасный выбор для зимнего оформления ногтей. Такой дизайн прекрасно дополнит праздничный образ или разнообразит скучный будничный наряд.

5. Серебро и пайетки

Пайетки - один из трендов маникюра 2018. Естественно, что этот элемент декора активно используется в новогодней тематике. Так что если хотите блистать с головы до кончиков пальцев на вечеринке, украсьте кончики ногтей крупными пайетками, а остальные покройте серебристым лаком или блестками.

6. Снежное мерцание

Блестящий синий лак, два ноготка, выкрашенные в полупрозрачный молочный. Выделенные ноготки можно украсить звездочками из страз или рисунками елочных шаров с яркими бантами.

7. Объемные рисунки

Разнообразные изображения елочных шаров и снежинок как никогда актуальны в этом декабре. Добавить рисункам блеска и объема помогут стразы, бульонки и блестки.

8. Праздничный минимализм

Праздничный маникюр необязательно должен пестрить стразами, пайетками и блестками. Специально для любителей лаконичной скромности мы отыскали идею идеального новогоднего маникюра, выполненного в молочном цвете с матовым финишем и одним ноготком, украшенным изображением гирлянды со звездочками.

9. Незаурядный френч

Современный французский маникюр не имеет ограничений и может быть выполнен в любых цветах, например в ярко-розовом. А чтобы маникюр стал еще более праздничным, украсьте пару ноготков яркими линиями и россыпью страз.

10. Нежный дизайн

Романтичным натурам наверняка придется по душе этот сдержанный и очень нежный маникюр, выполненный розовым лаком и дополненный изображениями снежинок, украшенных блестящими стразами.

11. Классический красный

Классический красный цвет никогда не потеряет актуальности. А чтобы придать своим ноготкам праздничный вид, украсьте их абстрактными изображениями елочек и снежинок, выполненных белой краской.

12. Блестящий градиент

Маникюр, выполненный с помощью классического черного цвета, дополненный стразами и камнями, а также растяжкой блесток на одном из пальчиков, станет отличным решением для зимнего оформления ногтей.

13. Бэби бумер

Градиентный французский маникюр или бэби бумер - одна из самых актуальных тенденций этого года не только в России, но и в Европе. Такое оформление ногтей весьма универсально, подходит под любой наряд и случай.

14. Диско

Ногти, выкрашенные белым лаком, и отдельные пальчики, украшенные золотыми пайетками в стиле диско - воплощение чистоты и праздничной атмосферы.

15. Мрамор

Изысканный и в то же время скромный маникюр, выполненный в актуальном пыльно-розовом оттенке с оригинальным мраморным узором и блестками. Подобный дизайн выглядит достаточно празднично, но годится и для будней.

16. Фольга

Фольга - это еще один тренд зимнего дизайна ногтей. С ее помощью даже нейтральный маникюр превращается в эффектный праздничный.

17. Суперблеск

Восхитительный мерцающий маникюр с использованием блесток, выполненный на коротких ногтях, станет великолепным завершением новогоднего образа.

18. Пиксели

Длинные ногти, покрытые черным лаком, с потрясающим дизайном в пиксельном стиле. Пара ноготков украшена мерцающим песком. Подобный маникюр прекрасно подойдет для череды новогодних вечеринок.

19. Чешуйки

Вы все еще не примеряли на себе маникюр с использованием нашумевшей чешуи дракона? Если нет, то ловите идею с чешуей дракона и растяжкой блесток.

20. Леопард

Леопардовый принт снова в тренде, и это касается не только одежды. Так что, если любите звериные мотивы - смело украшайте свои ногти пятнами леопарда. Единственное правило - не переборщить и не использовать этот рисунок на всех ногтях.