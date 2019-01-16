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Среда, 16.01.2019
Мода 2019: тенденции и новинки одежды для женщин с пышными формами (Фото)
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Мода 2019: тенденции и новинки одежды для женщин с пышными формами (Фото)

Несколько лет назад каждая женщина боялась признать себя полной, ведь популярно было иметь фигуру модельных параметров, и лишние килограммы заставляли стыдиться каждую прекрасную особу. Дамам с пышными объемами фигуры было сложно найти для себя одежду в соответствии с модными тенденциями. Но в 2019 году проблема с выбором одежды решилась силами мировых кутюрье. Быть фигуристой теперь актуально. На модных подиумах мы видим множество манекенщиц в теле. У любого бренда в коллекции есть одежда в большом размере, которая выглядит изумительно. Вы с легкостью сможете забыть о бесформенных платьях, брюк мешковатого пошива, которые только делали вас визуально больше и старше. Теперь это все в прошлом. Любая "пышечка" сможет выглядеть безупречно с новой модой 2019-го года. Из сегодняшней модной фото подборки вам обязательно удастся выбрать наряды, которые откорректируют фигуру, визуально избавят от проблемы с нестандартными формами. В новинке от известных брендов вы наверняка полюбите свой внешний вид.
pix-feed.com
Фото: из открытых источников
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