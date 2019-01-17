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Четверг, 17.01.2019
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Зима-2019: какие вещи стоит "поселить" у себя в гардеробе

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Зима-2019: какие вещи стоит &quot;поселить&quot; у себя в гардеробе
09:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Какие элементы гардероба стоит "поселить" в своем шкафу, рассказала стилист Оксана Лозинская.

Комфортно, тепло и ярко. Как часто мы хотим, чтобы одежда, которую нам приходится надевать в холодное время года, была именно такой. Особенно, верхняя. Оказывается, достаточно подобрать несколько удачных вещей, чтобы создать желаемый и соответствующий образ в сезоне "Зима-2019".

Для этого стоит "поселить" в своем шкафу некоторые элементы гардероба, рассказала стилист в интервью для LifeStyle24 Оксана Лозинская.

"Зима является периодом креативности, потому что для того, чтобы тебя замечали, нужно придумать нечто особенное. Согласитесь: летом, благодаря широкой градации тканей и цветов, это сделать легче. Если уж говорить о базовых вещах в холодный сезон, то акцент стоит делать на комфортности одежды и ее теплоте", – считает она.

Что касается тканей, то зимой стилист советует отдавать предпочтение натуральным, таким как шерсть, твид и вязка. Цвета же самого гардероба, по ее мнению, следует выбирать холодные. "Тогда аксессуары пусть будут теплых оттенков. Такая противоположность сделает ваш образ гармоничным", – убеждена стилист.

 

Топ-5 вещей в гардеробе зимы-2019

1. Кепка-жокейка

Это разновидность головного убора, который по своему фасону напоминает фуражки профессиональных наездников. То есть, имеет полукруглый верх, "козырек", а иногда и "ушки". Формы верха являются разными. В этом сезоне актуальны не острые, а плавно вытянутые, – говорит Оксана Лозинская. Поклонникам вязаных головных уборов стилист советует купить однотонные шапку и шарф: "Выбирайте интересные вязаные элементы, однако обойдитесь без ярких брошей или других украшений, они лишь испортят образ".

2. Шелковый платок с утеплением

Это платок, который состоит из двух слоев: внешним является шелк, а внутренний утеплен шерстью или плотным трикотажем. Такая вещь подойдет и к пуховику, и к шубе. Его принты могут быть самыми разнообразными: от строгих линий до цветочного орнамента. "Если вы, например, надеваете шубу черного цвета, то шарфик выбирайте яркий. Когда же такой является ваша верхняя одежда, платок соответственно будет иметь более сдержанный узор и приглушенные оттенки. Главное – не быть похожей на новогоднюю елку, которую украсили", – объясняет стилист.

3. Эко-шуба

Свои позици такая верхняя одежда не сдает и в этом году. В ее основе – овечья шерсть, акрил или полиэстер. "Зимой-2019 модными являются цвета, в которых мы не привыкли видеть мех. Попробуйте надеть эко-шубу кораллового цвета, который в этом году является наиболее трендовым (по версии Института Pantone), или подобрать оттенки, близкие к нему. Такие даже будут выглядеть роскошнее", – отмечает Оксана Лозинская.

Тем, кто не изменяет пуховикам, она рекомендует носить объемные модели с равным или геометрическим кроем. Их размер не обязательно должен быть over-size, скорее свободным, который "намекнет" на фигуру и не полностью ее скроет.

4. Сумка с тканевой вставкой

Сочетать шубы и пуховики, которые мы носим зимой, можно как и с большими сумками, так и брать с собой маленькие: на шлейках или поясах. "Возвращаемся к классическому правилу, о котором мы уже вели разговор: яркая шуба/пуховик – сдержанная сумка и наоборот. Еще одним трендом относительно этой детали являются тканевые вставки. Особенно они уместны тогда, когда вы одеты в темное. К такой одежде подойдут сумки с "кусками" шелка, твида, а также широкая фактура полоской или квадратами", – советует стилист.

5. Обувь на широких каблуках

И как обойти вниманием этот пункт? Ведь именно от того, удобной ли является наша зимняя обувь, зависит и то, уверенно ли мы будем чувствовать себя на улице в минусовую температуру. "Не вижу, чтобы спадал тренд на угги. Но в этом сезоне я бы порекомендовала сапоги, полусапоги или ботинки с низким широким каблуком. Такая модель действительно будет комфортной, в ней вы не будете выглядеть слишком просто", – считает Оксана Лозинская.

А какую из зимних вещей в этот список добавили бы вы?

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Пуховик, Зима-2019, Топ вещей, Эко-шуба, Платок с утеплением, Кепка-жокейка, Сапоги на низком ходу, Сумка с тканевой вставкой.
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