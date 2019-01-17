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Четверг, 17.01.2019
Маникюр 2019: темный френч – вот что сейчас действительно модно (Фото)
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Маникюр 2019: темный френч – вот что сейчас действительно модно (Фото)

Французский маникюр — вечная классика, которая не только никогда не выйдет из моды, но и не надоест, как поклонницам аккуратного маникюра, так и мужчинам. Ведь, не стоит забывать, что френч — самый привлекательный маникюр по мнению большинства мужчин. Но, несмотря на то, что французский маникюр не унывает и не меняется в угоду времени, он все равно может приесться и потерять своих самых верных фанатов. Для таких случаев, когда ты не хочешь изменять своему любимому френчу и перейти, например, на матовый маникюр, современные нейл-мастера придумали интересные решения. Один из таких — черный френч. Французский маникюр стал иметь большое количество разновидностей и способов его разнообразить. Так, одним из самых интересных вариантов можно считать френч с рисунком на безымянном пальце, но не стоит забывать и про более смелый вариант. Что на счет черного французского маникюра?
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12:17 Сегодня Телеграф
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