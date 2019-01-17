Маникюр 2019: какие тренды вошли в классику и помогут украсить ваши ногти

Новости шоу бизнеса: Специально для вас мы подобрали несколько идей дизайна ногтей, которая вдохновит любую.

Мы постоянно изучаем новые модные тенденции. Некоторые из них не меняются, другие же — видоизменяются.

Что же модно зимой 2019 года?

Овальная, максимально естественная форма ногтей снова в тренде.

Основным цветом стал ультрафиолет, но не нужно забывать, что в категорию модных оттенков также вошли желтый, лазурный, белый, розовый и другие подтоны.

Также стоит упомянуть мраморный маникюр, который заслуживает внимания.

Что касается оформления, то из моды не выходит также оформление геометрическими фигурами.

Блестки также не выходят из моды, ибо они выражают личность в человеке.

Также оформление в виде битого стекла не пропадает из виду, каждая модница из разу в раз его уже делала.

А какой стиль больше нравится вам?