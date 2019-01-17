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Четверг, 17.01.2019
Мода 2019: Стильные новинки стрижек для круглого лица (Фото)
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Мода 2019: Стильные новинки стрижек для круглого лица (Фото)

Перед каждой девушкой стоит нелегкая задача – выбор идеальной и подходящей прически. И сложнее всего справится с ней девушкам с круглой формой лица. Многие красавицы считают свою кругленькую форму личика сплошным недостатком, и думают, что современные стрижки им не подойдут. Но это вовсе нет так! Именитые стилисты и парикмахеры-модельеры утверждают, что для данной формы лица можно подобрать эффектную, женственную и красивую стрижку, которая подчеркнет все достоинства и скроет недостатки лица.
pix-feed.com
Фото: pix-feed.com
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Стиль, Имидж, Дизайн, Стрижки, 2019, Для круглого лица.
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