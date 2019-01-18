Зимний маникюр 2019: самый популярный дизайн ногтей 2019 года

Новости шоу бизнеса: Зимний маникюр сочетает в себе множество модных трендов.

Как выбрать зимний дизайн ногтей. Возьмем на вооружение главные тренды этого сезона: овальная форма ногтей, матовая текстура, negative space, насыщенные оттенки и серебряные аксессуары.

Матовый маникюр - один из трендов этого сезона. Он отлично сочетается с полупрозрачным лаком, геометрическим и мраморным дизайном. Обратите внимание, что такая текстура более "капризная" и требует дополнительной подготовки ногтевой пластины.

Клакелюр - это дизайн маникюра, который напоминает сколы или трещинки основного цвета лака. Вам понадобится фольга разных оттенков и втирка. Отличный вариант! Используйте эту технику на полупрозрачных оттенках. Таким образом вы сможете "отстрочить" коррекцию ногтей еще на неделю!

Полупрозрачный маникюр - самый нейтральный вариант маникюра, который дополнит любой образ. Зачастую такой дизайн комбинируют с рисунками, геометрическими линиями и другими аксессуарами. Основа при этом может быть как матовая так и глянцевая!

Блестки можно по-разному использовать в зимнем дизайне маникюра. Например, добавить легкий глиттер только на один пальчик или же разнообразить классический френч. Все зависит от вашей фантазии. Не забывайте о том, что декор нужно хорошо закреплять, в противном случае - маникюр будет быстро скалываться.

Мраморный маникюр остается одним из популярных вариантов дизайна ногтей. Комбинируйте с матовыми nude оттенками. Также его можно сделать в виде дымке. Как? Смотрите наши варианты!

Втирка на ногтях — это отличный вариант зимнего маникюра. Пигмент в виде пудры "втирают" в поверхность ногтевой пластины. Если вам хочется чего-то нежного и романтичного, то обратите внимание на жемчужную втирку!

Любите крупные детали в маникюре? Пора использовать модный тренд в своем дизайне. Не забывайте, что любые элементы нужно правильно закрепить. Главное - хорошо запечатать край ногтя и покрыть топом.

Современные девушки хотят не просто иметь аккуратные красивые ногти, но и выделиться неповторимым дизайном своего маникюра. Сочетайте тренды и создавайте свой уникальный образ.