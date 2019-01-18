Скачать
Пятница, 18.01.2019
МИД Германии: Строительство &quot;Северного потока-2&quot; уже не остановить
МИД Германии: "Северный поток-2" уже не остановить
В Украину прибыла партия американских локомотивов
В Украину прибыла партия американских локомотивов
Севидов возглавил болгарский клуб
Севидов возглавил болгарский клуб
Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января
Голодная кутья или Второй Святвечер: что должно быть на столе 18 января

Зимний маникюр 2019: самый популярный дизайн ногтей 2019 года

Смотрите фото (11)
Зимний маникюр 2019: самый популярный дизайн ногтей 2019 года
11:16 Сегодня Телеграф Фото: hochu.ua

Новости шоу бизнеса: Зимний маникюр сочетает в себе множество модных трендов.

Как выбрать зимний дизайн ногтей. Возьмем на вооружение главные тренды этого сезона: овальная форма ногтей, матовая текстура, negative space, насыщенные оттенки и серебряные аксессуары. 

Матовый маникюр - один из трендов этого сезона. Он отлично сочетается с полупрозрачным лаком, геометрическим и мраморным дизайном. Обратите внимание, что такая текстура более "капризная" и требует дополнительной подготовки ногтевой пластины.

Клакелюр - это дизайн маникюра, который напоминает сколы или трещинки основного цвета лака. Вам понадобится фольга разных оттенков и втирка. Отличный вариант! Используйте эту технику на полупрозрачных оттенках. Таким образом вы сможете "отстрочить" коррекцию ногтей еще на неделю!

Полупрозрачный маникюр - самый нейтральный вариант маникюра, который дополнит любой образ. Зачастую такой дизайн комбинируют с рисунками, геометрическими линиями и другими аксессуарами. Основа при этом может быть как матовая так и глянцевая!

Блестки можно по-разному использовать в зимнем дизайне маникюра. Например, добавить легкий глиттер только на один пальчик или же разнообразить классический френч. Все зависит от вашей фантазии. Не забывайте о том, что декор нужно хорошо закреплять, в противном случае - маникюр будет быстро скалываться.

Мраморный маникюр остается одним из популярных вариантов дизайна ногтей. Комбинируйте с матовыми nude оттенками. Также его можно сделать в виде дымке. Как? Смотрите наши варианты!

Втирка на ногтях — это отличный вариант зимнего маникюра. Пигмент в виде пудры "втирают" в поверхность ногтевой пластины. Если вам хочется чего-то нежного и романтичного, то обратите внимание на жемчужную втирку!

Любите крупные детали в маникюре? Пора использовать модный тренд в своем дизайне. Не забывайте, что любые элементы нужно правильно закрепить. Главное - хорошо запечатать край ногтя и покрыть топом.

Современные девушки хотят не просто иметь аккуратные красивые ногти, но и выделиться неповторимым дизайном своего маникюра. Сочетайте тренды и создавайте свой уникальный образ. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Маникюр, Стиль, Дизайн, Декор, Тренды, Стильный маникюр, Модный маникюр, Зимний маникюр, маникюр 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
04 Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека
05 Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Доллар и евро продолжают дорожать: Курс валют на 18 января
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Фракция &quot;НФ&quot; исключила нардепа Тимошенко за намерение идти в президенты
"Однофамилец" Тимошенко идет в президенты
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
На спутнике Сатурна впервые засекли дожди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь