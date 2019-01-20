Самые знаменитые свадебные платья Виндзоров (Фото)

Блеск и великолепие королевских бракосочетаний, как ничто другое, притягивает внимание общественности, а свадебные платья принцесс навсегда остаются в истории. Вспоминаем подвенечные образы главных представительниц династии Виндзор, которые уже стали нам как родные.