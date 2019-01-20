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Воскресенье, 20.01.2019
Женский гардероб: что не нравится мужчинам
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Женский гардероб: что не нравится мужчинам

Ох уж эта мода - с каждым сезоном она задает новые тенденции, поспеть за которыми бывает крайне сложно. И надо ли? Ведь, как показывает практика, далеко не все модные женские тренды нравятся представителям противоположного пола. Девушки всегда выбирают наряды, прически и макияж исключительно ради привлечения мужского внимания. Но не будем лукавить: этот пункт не утратил своей актуальности даже в эпоху сильных и независимых женщин, и в этом нет ничего постыдного.
Фото: adme.ru
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Женщины, Мужчины, Мода, Гардероб, Стиль, Женский гардероб, Тренды.
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