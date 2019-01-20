Женский гардероб: что не нравится мужчинам Ох уж эта мода - с каждым сезоном она задает новые тенденции, поспеть за которыми бывает крайне сложно. И надо ли? Ведь, как показывает практика, далеко не все модные женские тренды нравятся представителям противоположного пола. Девушки всегда выбирают наряды, прически и макияж исключительно ради привлечения мужского внимания. Но не будем лукавить: этот пункт не утратил своей актуальности даже в эпоху сильных и независимых женщин, и в этом нет ничего постыдного.