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Маникюр 2019: лунный маникюр с различным дизайном на любой вкус

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Маникюр 2019: лунный маникюр с различным дизайном на любой вкус
16:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Яркий и необычный, лунный маникюр привлекает внимание многих девушек.

В своё время лунный маникюр произвёл настоящий бум в мире красоты. Благодаря оригинальному внешнему виду он обрёл целую армию поклонниц.

Неудивительно, что фото лунного маникюра можно было увидеть практически во всех глянцевых изданиях. Сегодня же он, наряду с маникюром френч, считается классикой маникюрного искусства.

Если вы предпочитаете естественность и максимальный натурализм во внешности, то нюдовый лунный маникюр обязательно придётся вам по нраву. Тем более что, он отлично сочетается с любым макияжем и не конфликтует с цветом одежды.

Лунный маникюр с блёстками — идеальный вариант для тех, кто любит выделяться в толпе. Он может быть как нарядным, так и повседневным. Всё зависит от цветовой гаммы и количества декора.

Блёстками обычно украшают лунку ногтя, а остальную часть просто покрывают лаком. Хотя самые смелые девушки могут использовать узоры из блёсток по всей длине ногтевой пластины.

Чёрный лунный маникюр на фото выглядит очень смелым и экстравагантным. Он идеально подойдёт свободолюбивым девушкам, которые не боятся громко заявить о себе. Как правило, при таком маникюре чёрным лаком покрывают основную часть, а для лунки выбирают какой-нибудь другой цвет.

Яркие оттенки в лунном маникюре — это идеальное решение для весны и лета. Дизайн в таких цветах способен поднять настроение и создать вокруг себя солнечную и радостную атмосферу. Для такого нейл-арта можно использовать самые разнообразные цвета.

Если вы не умеете рисовать ровную полукруглую лунку, то вас спасет романтический лунный дизайн в виде перевернутого сердца.

Его можно нарисовать с помощью стандартной кисти, которая идет во флакончике с гель-лаком.

Смотрится подобный дизайн весьма очаровательно. Особенно, если к нему добавить немного фольги или блесток.

 

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