Весна-лето 2019: как прошел показ коллекции Christian Dior Couture (Фото) В Париже в рамках Недели моды 21 января прогремел показ от знаменитого бренда Christian Dior Couture весна-лето 2019. Что интересно, именно в этот день 1905 года родился основатель модного дома Кристиан Диор.