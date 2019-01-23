Недели высокой моды: streetstyle от модников Парижа (Фото) В Париже стартовала Неделя высокой моды, во время которой свои самые невероятные наряды представляют на суд зрителей всемирно известные дизайнеры. В то же время улицы французской столицы представляли собой не менее яркое зрелище.