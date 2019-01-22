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Маникюр 2019: трендовые варианты дизайна ногтей на каждый день

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Маникюр 2019: трендовые варианты дизайна ногтей на каждый день
14:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Мы подобрали варианты повседневного маникюра специально для вас, узнайте, что сейчас в тренде!

Среди модных тенденций в маникюре 2019 преобладает необычный дизайн ногтей и минимализм. Не стоит забывать за старые тренды, ведь их можно разнообразить новыми элементами.

Готовы определиться с новым маникюром?

Космический дизайн маникюра

Космический дизайн маникюра можно сделать с помощью мелких блесток или крупного глиттера. Экспериментируйте с разными текстурами, ведь это очень необычно!

Анималистические принты в маникюре

Анималистические принты и текстуры — это один из модных акцентов зимнего сезона 2018/2019 года. Комбинируйте с разными ("смелыми") оттенками.

Комбинируйте старые и новые тренды

Время от времени тренды меняются. Старые — становятся снова популярными, а новые — видоизменяются.

Коралловый маникюр

Living Coral ("живой" коралл) — модный цвет 2019 года стал 16-154 Этот оттенок имеет теплый подтон с нежным золотым отливом. Он сочетается с желтой палитрой и золотом. Дизайн маникюра с эффектом мозаика — универсальный вариант, который позволяет комбинировать и "играть" с разными цветовыми элементами. Стоит попробовать!

Минимализм

Минимализм — один из популярных вариантов дизайна маникюра на каждый день. Попробуйте что-то новое. Например, комбинацию блесток, полупрозрачной основы и абстрактного рисунка. Смотрится лаконично и необычно!

Выбрали интересный вариант дизайна ногтей?

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