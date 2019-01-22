Маникюр 2019: трендовые варианты дизайна ногтей на каждый день

Среди модных тенденций в маникюре 2019 преобладает необычный дизайн ногтей и минимализм. Не стоит забывать за старые тренды, ведь их можно разнообразить новыми элементами.
Готовы определиться с новым маникюром?
Космический дизайн маникюра
Космический дизайн маникюра можно сделать с помощью мелких блесток или крупного глиттера. Экспериментируйте с разными текстурами, ведь это очень необычно!
Анималистические принты в маникюре
Анималистические принты и текстуры — это один из модных акцентов зимнего сезона 2018/2019 года. Комбинируйте с разными ("смелыми") оттенками.
Комбинируйте старые и новые тренды
Время от времени тренды меняются. Старые — становятся снова популярными, а новые — видоизменяются.
Коралловый маникюр
Living Coral ("живой" коралл) — модный цвет 2019 года стал 16-154 Этот оттенок имеет теплый подтон с нежным золотым отливом. Он сочетается с желтой палитрой и золотом. Дизайн маникюра с эффектом мозаика — универсальный вариант, который позволяет комбинировать и "играть" с разными цветовыми элементами. Стоит попробовать!
Минимализм
Минимализм — один из популярных вариантов дизайна маникюра на каждый день. Попробуйте что-то новое. Например, комбинацию блесток, полупрозрачной основы и абстрактного рисунка. Смотрится лаконично и необычно!
Выбрали интересный вариант дизайна ногтей?