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Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом

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Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Кейт Миддлтон выбрала стильный образ для визита в офис организации Family Action в Люишеме.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон продемонстрировала стильный образ для визита в офис организации Family Action в Люишеме, Великобритания.

Для выхода жена принца Уильяма и мать троих детей Кейт Миддлтон надела изысканное платье темно-оливкового цвета от британского бренда Beulah London, которое стоит 770 долларов. Интересной деталью на платье стал пояс, который подчеркнул стройную талию Кэтрин.

Кейт Миддлтон в ярком наряде посетила театр

Свой образ герцогиня завершила клатчем и туфлями на невысоких в каблуках в тон от Kiki McDonough (цена обуви – более 1800 долларов).

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Великобритания, Кейт Миддлтон, Образ, Королевская семья.
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