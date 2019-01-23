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Среда, 23.01.2019
Невероятный показ новой коллекции Chanel (Фото)
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Невероятный показ новой коллекции Chanel (Фото)

В Париже стартовала Неделя Высокой моды, в рамках которой накануне состоялся показ весенней коллекции обожаемого миллионами модниц бренда Chanel. Помня свой успех на минувшей Неделе моды, дизайнер и на этот раз отличился, собрав гостей в Большом дворце, превратившемся на один вечер в виллу с бассейном. Коллекция, которую представили, состоит из классических жакетов и твидовых костюмов в нежных оттенках.
www.segodnya.ua
Фото: segodnya.ua
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09:57 Сегодня Телеграф
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