Невероятный показ новой коллекции Chanel (Фото)

В Париже стартовала Неделя Высокой моды, в рамках которой накануне состоялся показ весенней коллекции обожаемого миллионами модниц бренда Chanel. Помня свой успех на минувшей Неделе моды, дизайнер и на этот раз отличился, собрав гостей в Большом дворце, превратившемся на один вечер в виллу с бассейном. Коллекция, которую представили, состоит из классических жакетов и твидовых костюмов в нежных оттенках.