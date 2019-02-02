Маникюр 2019: потрясающие новинки и модные идеи дизайна ногтей(Фото) Новые тренды позволят любой девушке выразить себя, свой стиль и подчеркнуть индивидуальность. Классика- это хорошо, но она обыденна и скучна. А как же хочется чего-то новенького и необычного. Зимой хочется чего-то яркого и очень уютного. Мороз без солнца просто не оставляет нам выбора и заставляет создавать приятную уютную обстановку вокруг себя своими руками и на руках.