Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)

Новости шоу бизнеса: Нет ни одного человека, который бы не имел в своем гардеробе пару-тройку джинс, поэтому хотим рассказать, какие модели будут особенно популярны будущей весной.

Гардероб современной модницы нельзя представить без денима, который занимает первое место в рейтинге популярной одежды. А как известно спрос, порождает предложение, поэтому дизайнеры со всего мира считают должным представить в своих коллекциях новые модели джинс.

В этом сезоне дизайнеры предлагают огромный спектр моделей, среди которых встречаются достаточно неожиданные варианты. Хотим продемонстрировать некоторые из них, которые будут актуальны этой весной.

Джинсы — варенки

Карго

Хит 70-х

Пэчворк

Белые джинсы

Модные дома экспериментируют с формами, цветом, декором и длиной, а иногда возвращаются к фасонам, которые когда то уже завоевали сердца.