Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)

Гардероб современной модницы нельзя представить без денима, который занимает первое место в рейтинге популярной одежды. А как известно спрос, порождает предложение, поэтому дизайнеры со всего мира считают должным представить в своих коллекциях новые модели джинс.
В этом сезоне дизайнеры предлагают огромный спектр моделей, среди которых встречаются достаточно неожиданные варианты. Хотим продемонстрировать некоторые из них, которые будут актуальны этой весной.
Джинсы — варенки
Карго
Хит 70-х
Пэчворк
Белые джинсы
Модные дома экспериментируют с формами, цветом, декором и длиной, а иногда возвращаются к фасонам, которые когда то уже завоевали сердца.