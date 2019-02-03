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Понедельник, 04.02.2019
Модные образы певицы Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже (Фото)
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Модные образы певицы Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже (Фото)

Все модные преображения Селин начались еще в 2016 году, когда она начала сотрудничать со стилистом Лоу Роча. Именно он смог переодеть ее черные платья, которые носились в память по покойному мужу Рене Анжелину, в яркие цвета, блузы, жакеты и даже лосины. Если сперва может показаться, что Дион осталась прежней консервативной представительницей своего стиля, то это не так! Ее последний выход с молодым поклонником на Неделе моды в Париже покорил всех. И дело не в ее спутнике.
Фото: wuzzup.ru
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20:03 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф
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