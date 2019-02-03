Модные образы певицы Селин Дион на Неделе Высокой моды в Париже (Фото) Все модные преображения Селин начались еще в 2016 году, когда она начала сотрудничать со стилистом Лоу Роча. Именно он смог переодеть ее черные платья, которые носились в память по покойному мужу Рене Анжелину, в яркие цвета, блузы, жакеты и даже лосины. Если сперва может показаться, что Дион осталась прежней консервативной представительницей своего стиля, то это не так! Ее последний выход с молодым поклонником на Неделе моды в Париже покорил всех. И дело не в ее спутнике.