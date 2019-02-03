Тренды маникюра 2019: популярнейшие техники в дизайне ногтей

В наше время неухоженные ногти – это практически признак дурного тона. При наличии огромного количества современных косметических средств, салонов красоты, частных маникюрных кабинетов поддерживать красоту своих рук не так уж и сложно. Более того каждый сезон индустрия красоты предлагает нам все новые и новые идеи для украшения наших ноготков. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на салоны, то выполнять модный маникюр при желании можно и в домашних условиях, достаточно владеть некоторыми секретами безупречного маникюра.
Градиент
Кошачий глаз
Мрамор
Стемпинг
Фольга
Втирка
Глиттер
Битое стекло
Стразы
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