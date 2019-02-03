Тренды маникюра 2019: популярнейшие техники в дизайне ногтей

Новости шоу бизнеса: Последние тенденции в дизайне маникюра-2019 порадуют всех без исключения модниц.

В наше время неухоженные ногти – это практически признак дурного тона. При наличии огромного количества современных косметических средств, салонов красоты, частных маникюрных кабинетов поддерживать красоту своих рук не так уж и сложно. Более того каждый сезон индустрия красоты предлагает нам все новые и новые идеи для украшения наших ноготков. Если вы не хотите тратить свое драгоценное время на салоны, то выполнять модный маникюр при желании можно и в домашних условиях, достаточно владеть некоторыми секретами безупречного маникюра.

Градиент

Кошачий глаз

Мрамор

Стемпинг

Фольга

Втирка

Глиттер

Битое стекло

Стразы

Следите за трендами и оставайтесь всегда модной!