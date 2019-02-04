"Ангелы" Victoria's Secret показали белье ко Дню влюбленных

Новости шоу бизнеса: День святого Валентина – один из самых ожидаемых праздников.

До Дня влюбленных остается все меньше времени, поэтому каждый бренд готовит для своих поклонников яркие идеи подарков. Не отстает в этом и бельевая компания Victoria's Secret.

День святого Валентина – один из самых ожидаемых праздников. Влюбленные уже начинают выискивать идеальный подарок для вторых половинок. Бренд Victoria's Secret предлагает им добавить пикантности особому дню и подарить любимому или любимой соблазнительное белье.

На официальной странице в Instagram знаменитые "ангелы" появились в новинках компании. Горячие модели позировали в соблазнительном белье, демонстрируя аппетитные формы и тонкую талию. В частности, в рекламной кампании появились "ангелы" Жасмин Тукс, Кэндис Свейнпол, Сара Сампайо, Тейлор Хилл. Не пропустила праздничную фотосессию и звезда бренда – зажигательная Эльза Хоск.