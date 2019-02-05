Маникюр 2019: главные тренды в дизайне ногтей

Новости шоу бизнеса: Тренды в маникюре позволяют добавлять интересные элементы в свой дизайн ногтей.

Красивый маникюр начинается с формы ногтей. В этом сезоне нужно обратите внимание на два варианта: длинные миндалевидные или короткие квадратные ногти. Среди самых популярных оттенков: коралловый, кофейный (nude палитра), зеленый и желтый.

Надписи в маникюре 2019

Разные надписи и интересные слоганы популярны не только на футболках, но и в маникюре. Совет: не нужно рисовать слишком длинные фразы, чтобы дизайн не потерял свою "изюминку".

"Классический" френч

Френч всегда в тренде. "Сдержанный" маникюр подойдет для любого мероприятия. Добавьте немного блесточек в классический вариант, чтобы разнообразить обыденный дизайн ногтей.

Камифубуки в дизайне ногтей

Камифубуки — это дизайн, который не теряет актуальности уже несколько сезонов. Он может выглядеть по-разному, все зависит от вашей фантазии. Крупные круглые камни-камифубуки будут создавать обьем, а мелкие —3D формат.

Анималистические принты в маникюре

Анималистические принты — популярная тема не только в одежде, но и в маникюре 2019. Используйте такой дизайн на одном пальчике или полностью на всех ногтях. Очень красиво комбинируется с темными, насыщенными цветами.

Глиттер в маникюре

Глиттер "помогает" создать праздничный макияж с невероятным сиянием. Используем модный тренд в маникюре? Блестящие частички могут быть очень мелкими (создавать легкое мерцания) или же крупными.

Минимализм в дизайне ногтей

Сочетайте сразу три модных тренда: минимализм, полупрозрачное пространство и геометрические фигуры. Это никогда не выходит из моды!

Матовый маникюр

Если вы устали от постоянной "гонки" за модным дизайном ногтей, тогда стоит попробовать однотонный матовый маникюр. Очень красиво и фактурно! Выбирайте цвет, который сможет подчеркнуть "глубину" оттенка.

Выбрали свой модный тренд в маникюре 2019 года?