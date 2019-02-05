Кардинальные смены прически, которые вдохновят вас на перемены (Фото)

Стрижка способна не только поменять внешний вид, но и изменить душевное состояние человека. Однако большинству из нас требуется время и мужество, чтобы, наконец, сделать этот шаг. Многие люди даже не догадываются, насколько хорошо они будут выглядеть с короткой стрижкой, но решившись на это, они не понимают, почему не пошли в парикмахерскую раньше.