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Вторник, 05.02.2019
Кардинальные смены прически, которые вдохновят вас на перемены (Фото)
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Кардинальные смены прически, которые вдохновят вас на перемены (Фото)

Стрижка способна не только поменять внешний вид, но и изменить душевное состояние человека. Однако большинству из нас требуется время и мужество, чтобы, наконец, сделать этот шаг. Многие люди даже не догадываются, насколько хорошо они будут выглядеть с короткой стрижкой, но решившись на это, они не понимают, почему не пошли в парикмахерскую раньше.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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