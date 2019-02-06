Маникюр на День Святого Валентина 2019: небанальные варианты на праздник

День святого Валентина – хороший повод поэкспериментировать с разными оттенками красного, пудрового и розового. Кроме того, можно украсить ногти стразами в виде сердечек, глиттером и цветочным узором – словом, теми рисунками, которые могут выглядеть не совсем в тему при других обстоятельствах.