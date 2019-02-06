Модные цвета весна-лето 2019 в одежде Начинаем готовиться к весенне-летнему сезону 2019 с изучения модной цветовой палитры. На этот раз эксперты Института цвета Pantone подготовили для нас большое разнообразие жизнерадостных образов. Так что, не удивительно, если после просмотра этого списка цвета у вас поднимется настроение. Перед вами 12 запоминающихся и потрясающих модных оттенков и 4 цвета из нейтральной гаммы.