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Четверг, 07.02.2019
Модные цвета весна-лето 2019 в одежде
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Модные цвета весна-лето 2019 в одежде

Начинаем готовиться к весенне-летнему сезону 2019 с изучения модной цветовой палитры. На этот раз эксперты Института цвета Pantone подготовили для нас большое разнообразие жизнерадостных образов. Так что, не удивительно, если после просмотра этого списка цвета у вас поднимется настроение. Перед вами 12 запоминающихся и потрясающих модных оттенков и 4 цвета из нейтральной гаммы.
formulakrasoty.com
Фото: formulakrasoty.com
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23:35 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф
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