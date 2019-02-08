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Обувь 2019: женские весенние ботильоны на любой вкус (Фото)
Как гласит история, местом происхождения ботильонов является Великобритания. По приказу самой Елизаветы II были пошиты элегантные и изящные ботиночки. Позднее такая обувь была практически у каждой модницы в Английском королевстве. Спустя некоторое время великие кутюрье стали демонстрировать данный стиль обуви в своих именитых коллекциях. Ботильоны считались демисезонной обувью. На сегодня буквально каждая представительница женского пола считает нужным иметь в наличии в своем гардеробе пару ботильонов. Ведь эта обувь смотрится невероятно красиво не только в сочетании с платьем, но и с брюками. Всемирные модельеры по-прежнему удивляют нас своими прекрасными моделями обуви в своих невероятных коллекциях Весна-2019.
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