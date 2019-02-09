День святого Валентина 2019: модные образы и стильные идеи

Новости шоу бизнеса: Чем ближе День святого Валентина 2019, тем активнее женщины начинают задумываться, как одеться на 14 февраля.

День всех влюбленных один из самых романтичных праздников, а потому и выглядеть в такой день хочется изысканно, утонченно и как-то по-особенному. Читайте в нашей статье, в чем встречать День святого Валентина, и примеряйте на себя самые романтические образы.

Удобная и практичная одежда

Прежде всего, определитесь, где и в каком формате вы планируете провести День святого Валентина. Если у вас намечается загородная поездка с любимым человеком, то вряд ли вам подойдут шпильки на ногах и глубокое декольте. Одежда должна быть удобной и практичной, чтобы не вы напрягались ради нее, а наоборот – она работала на вас, давая вам ощущение комфорта, тепла и легкости в течение 14 февраля. А вот обозначить праздничность Дня влюбленных можно каким-нибудь стильным аксессуаром, к примеру, розовым шарфиком шапочкой с поцелуйчиками или рукавичками с милыми сердечками.

Нарядное вечернее платье

Если никаких экстремальных условий в День святого Валентина не предвидится, и праздник вы будете отмечать во вполне цивилизованных условиях, то лучшим вариантом, подчеркивающим вашу женственность и стильность образа, конечно же, будет платье. Но имейте в виду, повседневный офисный вариант тут не подойдет, все-таки праздник! Выбирайте коктейльное или вечернее платье по своему вкусу, фигуре и настроению. Вам ли не знать, какой вариант наряда выгодно подчеркнет все достоинства фигуры и завуалирует возможные недостатки. Но и тут не упускайте из виду уместность, к примеру, вечернего платья на клубной вечеринке или коктейльного варианта в театре.

Классика от Коко Шанель – маленькое черное платье

Неизменно актуальным и беспроигрышным вариантом на День всех влюбленных остается легендарное классическое маленькое черное платье, созданное в далеком 1926 году Коко Шанель. Несмотря на все видоизменения и обновления, его крой остается первоначальным и подходит практически всем женщинам, даря ощущение легкости и сексуальности. Так что в вашем гардеробе обязательно должен быть такой наряд, и 14 февраля – отличный повод, чтобы его надеть для создания романтического образа.

Другие женственные идеи

Если платья – это не ваш конек, тогда выберите для себя на День святого Валентина элегантный костюм – с юбкой или брючный. Главное, чтобы наряд был в меру сексуален, подчеркивал ваши достоинства, не стеснял движения и был вам к лицу. Но имейте в виду, что вещи должны сочетаться друг с другом, причем не только по цвету. Так, с короткой юбкой лучше надеть более строгий верх. А вот глубокое декольте будет эффектнее смотреться с длиной миди. Иначе, слишком обнажая и верх, и низ вы рискуете из романтического образа перейти в пошловатый и вульгарный.

Приятного вечера в День влюбленных!