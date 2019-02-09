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Суббота, 09.02.2019
Маникюр 2019: несколько идей для острых ноготков
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Маникюр 2019: несколько идей для острых ноготков

Индустрия маникюра растет не по дням, а по часам. Услуги расширяются, число салонов растет, мастеров становятся все больше, а дизайны маникюра - красивее. Главным трендом наступающего года станет острая форма ногтей. Такая форма смотрится дерзко и стильно, а также подойдет для модницы любой возрастной категории. Маникюр на острой форме ногтей в любом случае смотрится пикантно из-за формы, однако благодаря разнообразию дизайна можно сдать нежные и яркие палитры.
Фото: formulakrasoty.com
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