Маникюр 2019: несколько идей для острых ноготков Индустрия маникюра растет не по дням, а по часам. Услуги расширяются, число салонов растет, мастеров становятся все больше, а дизайны маникюра - красивее. Главным трендом наступающего года станет острая форма ногтей. Такая форма смотрится дерзко и стильно, а также подойдет для модницы любой возрастной категории. Маникюр на острой форме ногтей в любом случае смотрится пикантно из-за формы, однако благодаря разнообразию дизайна можно сдать нежные и яркие палитры.