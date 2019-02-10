Вечеринку Tiffany & Co в стильных нарядах посетили известные модели

Новости шоу бизнеса: Для вас подборка самых эффектных образов с вечеринки.

В Нью-Йорке 9 февраля прошла вечеринка прошла в честь открытия выставки Tiffany & Co. Modern Love, на которую пришли популярные блогеры, модели и другие звездные гости.

Среди приглашенных была супермодель Кендалл Дженнер, звезда социальных сетей Эмили Ратаковски и даже экс-подруга Леонардо Ди Каприо Нина Агда.

Иман Хаммам

Каролина Даур

Гинта Лапиня

Эмили Ратаковски

Кендалл Дженнер

Знаменитости не упустили возможности продемонстрировать стильные наряды и позировать перед объективами папарацци на бирюзовом фоне с логотипом бренда Tiffany & Co.