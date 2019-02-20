Стрижки 2019: модные варианты на средние волосы (Фото) Если вы пока что не готовы распрощаться с длиной своих волос и поэкспериментировать с короткой стрижкой — не беда. Стилисты предусмотрели и такой вариант. Даже на средние волосы можно сделать модную и красивую стрижку, которая будет освежать образ и при необходимости сбрасывать пару-тройку лет. Кроме того, на средние волосы существует и масса различных причесок, что делает эту длину еще более привлекательной. Итак, какие же стрижки на средние волосы будут в моде весной 2019 года?