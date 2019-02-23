Маникюр 2019: интересные идеи на 8 марта(Фото) Скоро главный женский праздник весны - 8 марта. В этот день все без исключения девушки хотят быть самыми яркими и красивыми. Они делают себе красивую прическу, яркий макияж и, конечно, модный тематический дизайн ногтей на 8 марта. Каким же сделать маникюр на 8 марта? Можно поэкспериментировать с принтом или сделать стильный черный дизайн, можно выполнить его в яркой цветовой гамме. Перед вами трендовые идеи маникюра на 8 марта, которые поразят всех.