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Суббота, 23.02.2019
Маникюр 2019: интересные идеи на 8 марта(Фото)
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Маникюр 2019: интересные идеи на 8 марта(Фото)

Скоро главный женский праздник весны - 8 марта. В этот день все без исключения девушки хотят быть самыми яркими и красивыми. Они делают себе красивую прическу, яркий макияж и, конечно, модный тематический дизайн ногтей на 8 марта. Каким же сделать маникюр на 8 марта? Можно поэкспериментировать с принтом или сделать стильный черный дизайн, можно выполнить его в яркой цветовой гамме. Перед вами трендовые идеи маникюра на 8 марта, которые поразят всех.
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13:19 Сегодня Телеграф
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