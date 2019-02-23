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Маникюр 2019: неон в тренде

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Маникюр 2019: неон в тренде
13:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Тех, кто готов на смелые эксперименты с маникюром, ждут лаки неоновых оттенков.

Неоновые ногти не имеют шанса остаться незамеченными даже с однотонным покрытием, но это не причина отказываться от интересных вариантов оформления. Самые модные бьюти-решения на 2019 год – перед вами.

Неоновый френч

Судя по фото в бьюти-блогах и на страничках популярных нейл-мастеров, вариаций френча с использованием неонового лака может быть великое множество. И все они выглядят на ногтях достаточно оригинально, чтобы маникюр с привычным дизайном не сочли за банальность. "Кислотные" кончики в тандеме с нейтральным матовым фоном или же сочетание двух неоновых цветов в технике френча - возможны оба варианта; также в подобном дизайне нередко соединяют неон и nude - нейтральный пудровый оттенок лака. Результат превосходит все ожидания: получается мягкий и деликатный контраст.

Матовый неоновый маникюр

Вопреки ожиданиям, матовый "финиш" не убавляет яркости неонового маникюра. Напротив, цвет благодаря такому покрытию становится еще более броским. Кто-то полностью матирует ногти, а кто-то выбирает более сложные бьюти-решения - и матовыми делает только цветовые блоки собственно дизайна. Даже если их немного, контраст текстур сделает нейл-арт выразительнее.

Неоновый градиент

Одно из основных преимуществ неоновых оттенков заключается в том, что все они свободно сочетаются друг с другом. Поэтому можно с помощью любых цветов создать градиентный маникюр: розовый и желтый, зеленый и голубой, синий и красный - хорошо выглядят в паре, а эффект омбре сделает дуэт еще более гармоничным. Кстати, как и во французском маникюре, в градиентном можно удачно соединить неон и мягкий телесный оттенок.

Неоновая геометрия

Омбре - это про размытые линии и мягкие переходы оттенков один в другой, а вот дизайн с элементами графики и геометрии, выполненный с помощью неоновых лаков, - его полная противоположность, но от этого не менее интересное решение.

Лунный неоновый маникюр

Еще один классический вариант дизайна, который преобразится благодаря неоновым лакам для ногтей. Проще всего сделать неоновыми лунки, а основное покрытие оставить прозрачным. Конечно, фон может быть и цветным. И ограничений в выборе оттенков нет. Дополнить неоновый лунный маникюр можно небольшими стразами или, например, серебристым глиттером - в случае, если в "чистом виде" такой дизайн покажется вам недостаточно экспрессивным.

Неоновые брызги

Маникюр 2019: модные тенденции

Это вам не просто маникюр "в горошек". Дизайн с пятнами, кляксами и каплями выглядит куда более современно - подобный подход позволяет развить актуальную арт-тематику. Сделайте фоновое покрытие белым, а сверху "разбрызгайте" зеленый, розовый, желтый и другие неоновые лаки. Стремитесь к небрежности, чтобы результат получился более абстрактно-художественным.

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Мода, Маникюр, Стиль, Тренды, маникюр 2019, Неоновый маникюр, Новинки маникюра.
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