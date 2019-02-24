Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Мода 2019: стильные прически на любой день (Фото)
1 / 111

Мода 2019: стильные прически на любой день (Фото)

Если раньше вы не знали, как оригинально уложить волосы, после ознакомления с этой подборкой, проблема будет надолго решена. Вооружитесь мелкой рядовой расческой, парикмахерской петелькой и капелькой терпения. Некоторые прически потребуют аккуратности и серьезных тренировок. С другими справится и новичок. Дополните образ своими любимыми аксессуарами для волос. Выбирайте самую интересную модель!
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Девушки, Прически, Красивые прически, Стильные Прически, Оригинальные прически.
04:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь