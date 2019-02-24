Мода 2019: стильные прически на любой день (Фото) Если раньше вы не знали, как оригинально уложить волосы, после ознакомления с этой подборкой, проблема будет надолго решена. Вооружитесь мелкой рядовой расческой, парикмахерской петелькой и капелькой терпения. Некоторые прически потребуют аккуратности и серьезных тренировок. С другими справится и новичок. Дополните образ своими любимыми аксессуарами для волос. Выбирайте самую интересную модель!