Маникюр 2019: модные нейл-дизайны, которые будут популярны этой весной

Новости шоу бизнеса: Пять самых важных и актуальных тенденций в нейл-дизайне – перед вами.

Современная мода выдвигает разные и очень противоречивые условия, но нам это только на руку. Когда разрешено абсолютно все, остается только одна проблема – мучительного выбора.

Графика

Линия, которой выделяется край ногтя при французском маникюре, в наши дни может быть и белой, и цветной. Главное – чтобы она не была скучной. Один из вариантов – "срезанная" и достаточно широкая полоска (вспомните школьные уроки геометрии!). Отделите края всех ногтей или только одного, в качестве оригинального акцента. Совет: при создании образа можете использовать скошенную кисть для теней из искусственного ворса.

Френч плюс лунный

Обратный френч (он же – лунный маникюр) и классический отлично ладят друг с другом. И эта дружба открывает сотни возможностей поклонникам нейл-арта. Экспериментируйте с формами полос и сочетаниями оттенков.

Красный маникюр

Красный лак, как и красная помада, – основа основ. И однотонный маникюр с красным лаком, безусловно, по-прежнему будет в тренде в 2019 году, но если вы хотите чего-то большего, ищите подходящие модные идеи в нашей фотогалерее ниже.

Белый маникюр

Крупный декор, супрематические узоры, прозрачный глиттер, украшения из фольги – все эти модные тренды-2019 отлично сочетаются с основой из белого лака. Пользуйтесь этим преимуществом!

Бордовый маникюр

Бордовый и темно-коричневый лаки обычно ассоциируются с осенне-зимним сезоном и будничным образом, но мы советуем всегда держать их при себе. Дополните бордовый лак цветочным узором – и летний образ готов; приклейте поверх несколько страз – и можете отправляться на торжественное мероприятие.