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Понедельник, 25.02.2019
Модно и стильно: лучшие варианты весенних курток 2019 (Фото)
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Модно и стильно: лучшие варианты весенних курток 2019 (Фото)

Весна весне рознь! Когда в одних городах нашей необъятной родины уже греются под ласковыми лучами весеннего солнца в легких курточках, в других просто достают пуховики чуть потоньше зимних. Поэтому сегодня мы постараемся угодить всем и расскажем как о вариантах на холодную весну, так и на более теплую погоду!
omode.info
Фото: omode.info
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