Модно и стильно: лучшие варианты весенних курток 2019 (Фото) Весна весне рознь! Когда в одних городах нашей необъятной родины уже греются под ласковыми лучами весеннего солнца в легких курточках, в других просто достают пуховики чуть потоньше зимних. Поэтому сегодня мы постараемся угодить всем и расскажем как о вариантах на холодную весну, так и на более теплую погоду!