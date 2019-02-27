Маникюр 2019: модные тенденции весеннего дизайна ногтей (Фото)

Весна - это пора цветов и яркого солнечного света. Время серости и унылости уходит на второй план. Весна это время нежности, но и про эксперименты забывать не стоит. Поэтому помимо стабильно используемых нежно-розовых цветов, обязательно стоит воспользоваться яркими оттенками. Не забывайте, что одним единственным цветом можно и не обойтись, современный маникюр разрешает такую экстравагантность как использование нескольких цветов на разных ногтях, во время маникюра. Это добавляет экзотики, оригинальности в ваш образ, и некой современной динамики. Благодаря чему ногти в результате выглядит ярко, красиво и уникально.