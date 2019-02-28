Маникюр 2019: изящный белый дизайн для изысканных дам (Фото) Белый маникюр, который манит своим изящным дизайном. Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика, а красивые ногти с пышным узором придадут вам элегантности и женственности. Белый маникюр красивый и манящий. На такие ногти невозможно не обратить внимание, ведь он нереально красивый и в тоже время ненавязчивый. Мастера маникюра за время работы с этой темой придумали различные дизайны, поэтому у вас не будет труда с поиском подходящего варианта.