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Четверг, 28.02.2019
Маникюр 2019: изящный белый дизайн для изысканных дам (Фото)
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Маникюр 2019: изящный белый дизайн для изысканных дам (Фото)

Белый маникюр, который манит своим изящным дизайном. Минимализм всегда актуальный, особенно белый, ведь это уже классика, а красивые ногти с пышным узором придадут вам элегантности и женственности. Белый маникюр красивый и манящий. На такие ногти невозможно не обратить внимание, ведь он нереально красивый и в тоже время ненавязчивый. Мастера маникюра за время работы с этой темой придумали различные дизайны, поэтому у вас не будет труда с поиском подходящего варианта.
Фото: womenshealth.su
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