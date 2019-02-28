Весенний маникюр 2019: свежие и яркие идеи ногтевого дизайна (Фото) Свежие идеи весеннего сочного маникюра, который выгодно подчеркнет красоту ваших рук. Разнообразная палитра цветов и оттенков позволит воплотить в жизнь любой замысел для маникюра.