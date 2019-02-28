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Лунный календарь стрижек на март 2019

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Лунный календарь стрижек на март 2019
15:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы преуспеть и избежать проблем и невзгод.

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде, чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать. 

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на март 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 17 марта;

Полнолуние – 2 і 31 марта;

Растущая Луна – 1 марта, 18-30 марта;

Убывающая Луна – 3-16 марта.

Учитывая особенность влияния Луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 марта – в этот день не рекомендуется стричь волосы, так как вы поставите под угрозу свое физическое и психическое жизни.

2 марта – стричь волосы в этот день нежелательно. Любое повреждение волос негативно скажется на вашем настроении и усилит стресс и нервную нагрузку.

3 марта – стрижка будет способствовать усилению личного обаяния и подарит успех во многих начинаниях. Однако запомните, что после стрижки волосы будут медленнее расти.

4 марта – не лучший день для похода в салон. Манипуляции с волосами лишат вас энергии, снизят вашу работоспособность, активность и интерес к жизни.

5 марта – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Если вы планируете масштабные изменения в жизни, то рекомендуется коротко подстричь волосы.

6 марта – удачный день для стрижки волос, уберите лишнюю длину или поврежденные кончики.

7 марта – стрижка волос в этот день улучшит общее состояние вашего здоровья и позволит надолго сохранить блеск и красоту волос.

8 марта – позитивный день для стрижки волос. Процедура привлечет к вам энергию денег.

9 марта – стрижка сорвет все запланированные деловые и личные планы и помешает осуществить задуманное.

10 марта – хорошее время для любых манипуляций с волосами. Стрижка поможет оздоровить волосы, придать им блеск и густоту.

11 марта – стрижка будет способствовать решению проблем со здоровьем (устранит вирусные инфекции и простуду) и привлечет деньги.

12 марта – посещение парикмахера в этот день поможет избежать неприятностей и обострит вашу интуицию.

13 марта – воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в свою жизнь беду.

14 марта – стрижка в этот день поспособствует быстрому восстановлению волос.

15 марта – поход к парикмахеру негативно повлияет на состояние вашего здоровья.

16 марта – не спешите в этот день к парикмахеру. После стрижки волосы станут ломкими, вялыми и непослушными.

17 марта – стрижка улучшит состояние вашего здоровья и привлечет богатство. После похода к парикмахеру волосы будут расти быстрее.

18 марта – смена имиджа принесет в вашу жизнь дополнительные средства на реализацию вашей мечты.

19 марта – лучше воздержаться от стрижки, так как она может привести к страхам.

20 марта – в этот день рекомендуется красить волосы, а не стричь. Стрижка может принести плохие мысли и тревожные внушения. Изменение цвета волос принесет хорошее настроение и удовольствие от жизни.

21 марта – если у вас проблемы с сердечно-сосудистой или эндокринной системой, желательно отказаться от стрижки.

22 марта – оставьте в этот день свои волосы в покое и постарайтесь не беспокоить их никакими стрижками или укорачиванием кончиков.

23 марта – стрижка в этот день принесет перемены в жизнь. Однако, какие именно: положительные или отрицательные – неизвестно.

24 марта – чтобы избежать неприятностей с волосами, лучше отложите стрижку на другой день.

25 марта – плохой день для стрижки, рекомендовано волосы только красить.

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26 марта – стрижка положительно повлияет на вашу жизнь.

27 марта – поход к парикмахеру поможет в материальных вопросах.

28 марта – нельзя коротко стричься, чтобы не потерять свою репутацию в обществе.

29 марта – лучше воздержаться от стрижки в этот день.

30 марта – стрижка в этот день предоставит вам энергетическую подпитку. Вы станете бодрее и счастливее.

31 марта – очень негативный день для любых манипуляций с волосами.

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