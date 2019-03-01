Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото) Главный тренд этого сезона - маникюр с бабочками. Он выглядит очень стильно, ярко и оригинально, именно поэтому он так нравится многим девушкам. Сейчас популярен художественный маникюр, маникюр со стразами, френч или лунный маникюр с бабочками и другие.