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Пятница, 01.03.2019
Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото)
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Весенний маникюр 2019: оригинальные идеи дизайна с бабочками (Фото)

Главный тренд этого сезона - маникюр с бабочками. Он выглядит очень стильно, ярко и оригинально, именно поэтому он так нравится многим девушкам. Сейчас популярен художественный маникюр, маникюр со стразами, френч или лунный маникюр с бабочками и другие.
Фото: womenshealth.su
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