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Новый тренд среди звезд - короткие стрижки (Фото)
Стоит какой-нибудь знаменитости появиться с новой прической на красной дорожке - все, новый тренд, и все парикмахерские вооружаются ножницами и лаками, чтобы сделать женщинам образ "как у этой красотки из Голливуда". Здесь важно - не упустить момент, поймать волну, когда стрижка актуальна. Церемония "Оскар" принесла нам не только результаты награждений, но и тенденцию на очень короткое каре. Суть в том, что волосы прилизаны за ушами, а лицо максимально открыто. Пробовать не стоит бояться, однако перед изменением своего образа, хорошенько подумайте. если у знаменитостей так, то это не значит, что такой стиль подойдет каждой. Возьмите совет у профессионального мастера, что объективно расскажет обо всем.
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