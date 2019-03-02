Скачать
Суббота, 02.03.2019
Новый тренд среди звезд - короткие стрижки (Фото)
1 / 8

Новый тренд среди звезд - короткие стрижки (Фото)

Стоит какой-нибудь знаменитости появиться с новой прической на красной дорожке - все, новый тренд, и все парикмахерские вооружаются ножницами и лаками, чтобы сделать женщинам образ "как у этой красотки из Голливуда". Здесь важно - не упустить момент, поймать волну, когда стрижка актуальна. Церемония "Оскар" принесла нам не только результаты награждений, но и тенденцию на очень короткое каре. Суть в том, что волосы прилизаны за ушами, а лицо максимально открыто. Пробовать не стоит бояться, однако перед изменением своего образа, хорошенько подумайте. если у знаменитостей так, то это не значит, что такой стиль подойдет каждой. Возьмите совет у профессионального мастера, что объективно расскажет обо всем.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Стиль, Звезды, Прическа, Тенденции, Тренды, Стрижки.
09:29 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь