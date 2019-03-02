Новый тренд среди звезд - короткие стрижки (Фото)

Стоит какой-нибудь знаменитости появиться с новой прической на красной дорожке - все, новый тренд, и все парикмахерские вооружаются ножницами и лаками, чтобы сделать женщинам образ "как у этой красотки из Голливуда". Здесь важно - не упустить момент, поймать волну, когда стрижка актуальна. Церемония "Оскар" принесла нам не только результаты награждений, но и тенденцию на очень короткое каре. Суть в том, что волосы прилизаны за ушами, а лицо максимально открыто. Пробовать не стоит бояться, однако перед изменением своего образа, хорошенько подумайте. если у знаменитостей так, то это не значит, что такой стиль подойдет каждой. Возьмите совет у профессионального мастера, что объективно расскажет обо всем.