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Модный маникюр 2019: женственный и элегантный беж

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Модный маникюр 2019: женственный и элегантный беж
15:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Бежевый маникюр — это самый популярный вариант оформить свои ноготки для повседневной носки.

Как показывает практика, именно такая не напрягающая расцветка помогает создать шикарный нейл-арт не только на каждый день, но даже для работы, вечернего выхода в свет или праздника. Модный бежевый маникюр в 2019-2020 годах предполагает использование самых трендовых техник, узоров и рисунков.

Бежевый матовый маникюр 

Желаете сделать свой образ максимально эффектным? Обратитесь к бежевому матовому маникюру 2019-2020, который просто покорит ваше окружение своей красотой. Смотрится он шикарно и богато в любой ситуации, поэтому можете смело обращаться к нему, когда хотите сделать свой образ по-настоящему сногсшибательным.

Бежевый маникюр с черным цветом 

Очень красиво в любом образе будет сочетаться сочетание бежевого покрытия с черным. Последний может выступать как в виде покрытия для отдельных ноготков, так и для нанесения узоров и принтов. Одним словом, бежевый маникюр с черным цветом 2019-2020 однозначно стоит попробовать.

Бежево-розовый маникюр 

Хотите сделать максимально нежный и женственный нейл-арт? Обратитесь к бежево-розовому маникюру, который станет украшением вашего вечернего, повседневного или делового лука. Украсить такой дизайн вы можете сверкающими стразами, блестками или фольгой. Впрочем, можете и самыми популярными техниками.

Маникюр 2019: невероятно стильные идеи в розовых тонах (Фото)

Маникюр коричневый с бежевым 

Оттенков бежевого цвета безумное множество. Этот универсальный тон сочетается с абсолютно любым цветом и подходит для любого времени года. Далеко не каждая женщина может позволить себе яркий и вычурный маникюр. Кому-то не позволяет работа, кому-то свои личные предпочтения. Но бежевый маникюр универсален. Он подойдет абсолютно для любого случая, будет уместен на любой работе и в любое время года. А его разновидность — маникюр в бежево-коричневых тонах станет для вас настоящим открытием. Ведь если вам надоело носить не выделяющийся нейл-арт, добавьте в него цвета.

Бежевый маникюр с рисунком

В моде делать на ногтях разнообразные рисунки, украшения или добавлять мелкие интересные детали. Если более подробно вникнуть в тему рисунков, то можно сказать, что лучше всего с маникюром в бежево-коричневых тонах смотрятся цветы, кружочки, бабочки, разнообразная геометрия, животные, вензеля или кружево. Очень интересно смотрится полоска: вертикальная, горизонтальная, косая.

Бежевый маникюр с дизайном

Бежевый маникюр настолько универсален, что вы с легкостью можете позволить себе сочетать его с любым дизайном, который вам больше по душе: стразы, фольга, камифубики, втирка, блестки и т.д. Остановимся более подробно на некоторых из них.

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Маникюр омбре бежевый 

Маникюр омбре идеально смотрится на ноготочках любой длины и формы. Он всегда актуален и популярен среди женщин разных возрастов. К тому же, он в тренде уже не первый сезон, впрочем, уверены, и не последний. Отметим, что у этой техники есть еще один подвид — это градиент, который предполагает плавный переход от цвета к цвету горизонтально, а не вертикально, в отличие от омбре.

 

Посмотрели нашу подборку и вам понравился маникюр в бежево-коричневых оттенках? Тогда обязательно подберите вариант, который вам пришелся больше всего по душе и покажите своему нейл-мастеру.

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Мода, Маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Бежевый маникюр, маникюр 2019, Дизайн ногтей 2019, Бежевый маникюр 2019.
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