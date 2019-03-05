Молоды душой: самые стильные пожилые люди планеты (Фото)

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Возраст уже ничему не помеха. Годы давно перестали быть оправданием для лени, нежелания что-то делать, а главное, для того, чтобы плохо выглядеть. Проект Advanced Style американского блогера Ари Сет Коэна - отличное тому доказательство. В то время, когда люди падки на "унисекс", когда в моде монотонность, а черные и белые цвета вновь диктуют стиль, где взять вдохновения любителю эклектики и ярких образов? Конечно же, в возрасте! Не думайте, что мы сошли с ума. То, что делает Коэн, действительно не просто радует глаз - его кадры по-настоящему вдохновляют. Фотограф из Бруклина уже несколько лет снимает законодателей мод "третьего возраста". В каждом снимке - уникальный, экстравагантный стиль, любовь и непреодолимая тяга к жизни, которая стирает все возрастные границы и позволяет 90-летним людям выглядеть в тысячу раз круче, чем большинство 20-летних. И кажется, не только выглядеть, но и чувствовать.
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