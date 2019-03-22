Неделя моды: парень оделся невероятно нелепо и был принят за модель (Фото)

Ребята с YouTube-канала The Zac and Jay Show вместе с друзьями решили немного поиграть в дизайнеров и провести занимательный эксперимент. Они пошли в недорогой магазин и купили там одежду и аксессуары. Потом команда придумала несколько экстравагантных образов, в которых один из них отправился на модное мероприятие. Ребята хотели проверить, примут ли их друга за дорогую модную модель, а одежду за образ от именитых дизайнеров. Фокус удался - папарацци решили, что перед ними крутая модель и стали активно фотографировать парня и детали его наряда.