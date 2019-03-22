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Воскресенье, 24.03.2019
Неделя моды: парень оделся невероятно нелепо и был принят за модель (Фото)
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Неделя моды: парень оделся невероятно нелепо и был принят за модель (Фото)

Ребята с YouTube-канала The Zac and Jay Show вместе с друзьями решили немного поиграть в дизайнеров и провести занимательный эксперимент. Они пошли в недорогой магазин и купили там одежду и аксессуары. Потом команда придумала несколько экстравагантных образов, в которых один из них отправился на модное мероприятие. Ребята хотели проверить, примут ли их друга за дорогую модную модель, а одежду за образ от именитых дизайнеров. Фокус удался - папарацци решили, что перед ними крутая модель и стали активно фотографировать парня и детали его наряда.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Мужская мода, Одежда, Неделя моды, Стиль, The Zac and Jay Show.
10:21 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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