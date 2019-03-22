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Воскресенье, 24.03.2019
Мода 2019: какая обувь популярна в новом сезоне весна-лето (Фото)
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Мода 2019: какая обувь популярна в новом сезоне весна-лето (Фото)

2019 удивляет новинками в моде. В этом сезоне все найдут подходящий вариант обуви для себя. Кеды, удобные балетки, красивые кроссовки или шпильки, какие модели предпочли дизайнеры модных домов?
Фото: pixabay.com
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16:09 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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