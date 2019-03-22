Мода 2019: какая обувь популярна в новом сезоне весна-лето (Фото) 2019 удивляет новинками в моде. В этом сезоне все найдут подходящий вариант обуви для себя. Кеды, удобные балетки, красивые кроссовки или шпильки, какие модели предпочли дизайнеры модных домов?