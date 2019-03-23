Маникюр 2019: тренды дизайна на ногтях средней длины (Фото) Первым делом следует отметить, что ногти средней длины сейчас в моде. Они были в тренде как в прошлом году, так и остаются популярными и в 2019 году. Меняется только форма. Если раньше ногти были квадратными или прямоугольными по форме, то сейчас предпочтение отдается более натуральным округлым или овальным ногтям. Предлагаем Вам посмотреть на лучшие варианты маникюра на короткие ногти, которые будут актуальны в этом сезоне.