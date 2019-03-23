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Воскресенье, 24.03.2019
Маникюр 2019: тренды дизайна на ногтях средней длины (Фото)
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Маникюр 2019: тренды дизайна на ногтях средней длины (Фото)

Первым делом следует отметить, что ногти средней длины сейчас в моде. Они были в тренде как в прошлом году, так и остаются популярными и в 2019 году. Меняется только форма. Если раньше ногти были квадратными или прямоугольными по форме, то сейчас предпочтение отдается более натуральным округлым или овальным ногтям. Предлагаем Вам посмотреть на лучшие варианты маникюра на короткие ногти, которые будут актуальны в этом сезоне.
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Маникюр, Стиль, Дизайн, Идеи, Нейл-арт, маникюр 2019, Ногти средней длины, Маникюр на ногти средней длины.
13:07 Сб, 23 Март 2019 Телеграф
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