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Понедельник, 25.03.2019
Маникюр 2019: модный френч на любой вкус (Фото)
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Маникюр 2019: модный френч на любой вкус (Фото)

Френч считается одной из самых популярных разновидностей дизайна ногтей. А все благодаря множеству преимущества и достоинств. Он подходит абсолютно для любого случая, под любое платье или наряд, а также в процессе отрастания ногтей граница остается не такой заметной, как при обычном дизайне. А это позволяет дольше наслаждаться красивыми ноготочками и не сильно тратиться на маникюр, постоянно корректируя или переделывая ногти.
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