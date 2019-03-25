Маникюр 2019: модный френч на любой вкус (Фото) Френч считается одной из самых популярных разновидностей дизайна ногтей. А все благодаря множеству преимущества и достоинств. Он подходит абсолютно для любого случая, под любое платье или наряд, а также в процессе отрастания ногтей граница остается не такой заметной, как при обычном дизайне. А это позволяет дольше наслаждаться красивыми ноготочками и не сильно тратиться на маникюр, постоянно корректируя или переделывая ногти.